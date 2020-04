Eerste regenboog-zebrapad van Nederland opnieuw in de verf

on

Het eerste regenboog-zebrapad van Nederland is in ere hersteld. Het zebrapad is te vinden op de Lange Viestraat in Utrecht. Het pad was versleten en het asfalt van de weg moest vervangen worden.

Wegwerkers hebben woensdagavond de kleuren van de regenboog op het asfalt aangebracht .



Het regenboog-zebrapad werd in 2013 aangelegd ter gelegenheid van Roze Zaterdag om aandacht te vragen voor diversiteit en acceptatie van homoseksualiteit en transgenders.

Met de kleuren wil de gemeente laten zien dat iedereen welkom is in Utrecht. Heel veel andere steden hebben inmiddels een regenboog-zebrapad, onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Zwolle.

(Bron: RTV Utrecht; foto: gemeente Utrecht)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws