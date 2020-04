Rotterdam wil volgend jaar weer het songfestival organiseren

on

Rotterdam wil volgend jaar Eurovisie Songfestival organiseren. De stad trekt daar nog eens 6,7 miljoen euro voor opzij. De gemeenteraad van Rotterdam is daar donderdagmiddag mee akkoord gegaan.

Het extra geld komt bovenop de 15 miljoen euro die het festival de gemeente al heeft gekost.

Het Eurovisie Songfestival zou dit jaar op 12, 14 en 16 mei in Rotterdam Ahoy worden gehouden, maar werd vanwege het coronavirus afgelast.

Rotterdam heeft al voor miljoenen euro’s aan kosten gemaakt voor het Songfestival. Omdat de stad daar slechts een deel van terugkrijgt, moest de gemeenteraad opnieuw achter de kandidatuur gaan staan en geld toezeggen. Dat is nu dus gebeurd.

Nog niet zeker

Of het Eurovisie Songfestival volgend jaar wederom naar Rotterdam komt, is nog niet helemaal zeker. ‘Om hierover definitief uitsluitsel te kunnen geven moeten we eerst een aantal organisatorische, productionele en financiële vraagstukken beantwoorden’, laat de organisatie van het Songfestival weten. Die beslissing valt waarschijnlijk halverwege mei.

Wethouder Kasmi, verantwoordelijk voor het Songfestival binnen de gemeente, is blij met het besluit van de raad. ‘De EBU, de omroepen en Ahoy kunnen ervan op aan dat Rotterdam in 2021 alsnog gaststad is. De afgelopen tijd is hard gewerkt en wat dat betreft staan we klaar om de 65e editie van het Eurovisie Songfestival in 2021 in onze stad te verwelkomen.’

Zorgfestival

Als het songfestival volgend jaar naar Rotterdam komt, wil de gemeenteraad dat er een speciale rol komt voor zorgmedewerkers uit de stad die betrokken waren bij de bestrijding van het coronavirus. Zij zouden volgens een plan met de titel ‘Eurovisie Zorgfestival’ gratis kaartjes moeten krijgen, of worden geëerd tijdens de televisieshow. Wethouder Kasmi gaat het plan uitvoeren en zegt te gaan kijken om zorgmedewerkers uit te nodigen bij een show of repetitie.

