Pools homostel deelt regenboogmaskers uit tegen coronavirus

Het Poolse homostel Jakub en Dawid Mycek-Kwiecinski heeft op straat regenboogmaskers uitgedeeld tegen het coronavirus.

Het stel deelde de maskers uit in driesteden stad Gdańsk, Gdynia en Sopot. In Polen heerst veel homofobie: een aantal Poolse steden en districten hebben zich uitgeroepen tot ‘LHBT-vrije zone’ en er is wetgeving in de maak die seksuele voorlichting op scholen verbiedt.

‘Veel Poolse mensen noemen ons (LHBT’ers) een plaag. Dus we dachten dat als we mensen zouden helpen de echte pest te overwinnen, ze van gedachten zouden kunnen veranderen. Ik weet dat het naïef is, maar als we iets goeds kunnen doen, waarom niet? ‘

Naaimachine van oma

Het stel leende een naaimachine van een van hun grootmoeders en begon maskers te naaien. Ze kregen assistentie van een vriend, die kleermaker is en uiteindelijk konden ze 300 maskers produceren. Vervolgens ging het paar de straten op om de maskers gratis weg te geven.

Vanwege de LHBT-vrije zones waren ze een beetje bang voor de reacties, maar ‘ze waren echt geraakt door ons idee.’

‘Ik denk dat ze het erg op prijs stelden dat iemand om hun gezondheid gaf. Het was geweldig om te zien dat de regenboog mensen niet bang maakte, maar hen zal helpen veilig te blijven.’

Kerstliedje

Jakub en Dawid Mycek-Kwiecinski kwamen eerder in het nieuws met hun versie van de clip van Taylor Swift’s You need to calm down en een kerstlied om LHBT-gezinnen in het zonnetje te zetten.

(Bron: Gays Star News; screenshot: Youtube)

