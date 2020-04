Verdachte meldt zich na uitschelden en bespugen homostel

on

Een van de jongeren, die zondag betrokken was bij het uitschelden en bespugen van een homokoppel in Amsterdam-Oost, heeft zich gemeld op het politiebureau.

Het gaat om een 15-jarige jongen. Hij is aangehouden als verdachte en wordt gehoord.

Het stel was onderweg naar de supermarkt toen ze voor ‘kankerhomo’s’ werden uitgescholden. De twee probeerden in gesprek te gaan met de groep jongeren, maar toen de sfeer steeds agressiever werd, besloten ze de politie te bellen. Toen die arriveerde, was de groep al vertrokken. Later kwamen twee van de jongeren terug en bespuugden een van de mannen.

Andere betrokkenen

De beelden van het incident circuleren online. De politie spreekt van ‘heftige beelden’ en zegt het voorval ‘erg serieus’ op te nemen.

De politie laat via Twitter weten dat het onderzoek naar andere betrokkenen doorgaat. Zij worden opgeroepen om zich te melden.

Interview

In een interview met vlogger Youness Ouaali vertelt de 15-jarige verdachte zijn kant van het verhaal. ‘We waren daar met een paar jongens en zouden naar de winkel gaan. Die was uiteindelijk dicht. Toen liepen er twee homo’s voorbij en die keken een beetje lang. Toen zeiden ze iets met moslims, dat wij geobsedeerd zijn door hen. Daar zei iemand wat van.’

Een van de jongens kwam volgens de 15-jarige daarna ten onrechte op hem af. ‘Hij dacht blijkbaar dat ik het zei. Hij gaf mij een duw, pakte zijn camera en begon te filmen. De emoties liepen hoog op. Toen pakte ik ook mijn telefoon om te filmen. Ik heb ze wel uitgescholden, maar dat komt ook omdat ik zwart werd gemaakt. Ik heb niks tegen homo’s.’

De jongen zegt het koppel niet te hebben aangeraakt. De schoppende bewegingen die op de beelden te zien zijn, waren volgens hem bedoeld om ‘afstand te bewaren’. Ook zegt hij niet degene te zijn geweest die heeft gespuugd.

Ouaali heeft het gesprek op zijn YouTube-pagina geplaatst.

(Bron: NOS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws