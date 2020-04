Coronavirus zet streep door Zwolle Pride en The Hague Pride

on

De Zwolle Pride dat eind augustus zou plaatsvinden, gaat niet door vanwege de coronacrisis. Dat laat initiatiefnemer Niek lá Mon weten in een persverklaring.

De organisatie onderzoekt of het evenement in een andere vorm alsnog door kan gaan. ‘Voor nu zijn er echt andere prioriteiten.’

De Zwolle Pride zou dit jaar voor de tweede keer worden gehouden van 28 tot en met 30 augustus om de zichtbaarheid van LHBTI’ers te vergroten. ‘Prides vergen vele maanden aan voorbereidingen en normaal gesproken zit Zwolle Pride nu in de piek van haar productie’, aldus Lá Mon.

‘Het is onverantwoord om in deze situatie tijd en energie te vragen voor een evenement in augustus’, aldus Lá Mon. ‘Partners zoals de gemeente Zwolle, provincie Overijssel, maar ook ondernemers krijgen zo de ruimte om zich te focussen op wat nu écht belangrijk is, namelijk het draaiende houden van hun onderneming.’

De organisatie belooft zich tijdens de crisis in te blijven zetten voor de LHBTI’ers. ‘We zoeken naar mogelijkheden om later dit jaar verschillende, kleinere, activiteiten te organiseren.’

Ook The Hague Pride gaat dit jaar niet door. Vorig jaar werd het evenement op het laatste moment afgeblazen vanwege het slechte weer, dit jaar vanwege de coronacrisis.

Het was de bedoeling met feesten, optredens en een optocht van koetsen en drag queens de eerste editie dit jaar over te doen. Het feest zou gehouden worden van 7 tot 13 juni.

Ook in Den Haag wordt gekeken naar alternatieve mogelijkheden, zodat de Pride boodschap van dit jaar ‘Freedom for Equality’ niet verloren gaat.

(Bron: RTV Oost, In De Buurt Den Haag; foto: RTV Oost Esther Rikken)

