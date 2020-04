Aziatische dienst met LHBT-films in meer landen beschikbaar

on

De Aziatische LHBT-streamingsdienst GagaOOLala gaat uitbreiden. Het ‘Gay Netflix’ is gevestigd in Taipei en beschikbaar in 21 Aziatische landen. Begin mei moet de dienst toegankelijk zijn in meer dan 190 landen.

De naam van de dienst, GagagOOLala, is een samenvoeging van twee uitdrukkingen voor homo’s in Taiwan en begon in 2017 met het aanbieden van ‘roze’ films en documentaires. Voor het gratis gedeelte van de app en de website staan zo’n 370.000 bezoekers geregistreerd.

Met de uitbreiding wil het bedrijf honderden miljoenen mensen bereiken die geïsoleerd zijn door het coronavirus. De oprichter zegt dat de uitbreiding meer inhoudt dan winst.

‘Voor de LHBT-gemeenschap die in het bijzonder is geïsoleerd – vooral als ze alleen wonen en niet worden verwelkomd door familie – hopen we dat dit verlichting, afleiding en amusement biedt’, zegt Jay Lin, hoofd van Portico Media, gevestigd in Taipei, tegen Reuters.

‘De reden dat we de uitbreiding voor mei hebben opgezet, is omdat het de eenjarige verjaardag is van homohuwelijk in Taiwan.’

Ter gelegenheid van de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht, komt GagaOOLala met een documentaire over het homohuwelijk door de ogen van drie koppels van hetzelfde geslacht van verschillende generaties.

De streamingsdienst heeft ook contact opgenomen met LHBT-filmfestivals die zijn afgelast of uitgesteld om hen een nieuw publiek te bieden.

‘Veel (LGBT +) organisaties denken na over welk evenement of onderdeel van Pride online kan gaan’, zegt Raymond Phang, mede-oprichter van het ShanghaiPRIDE Film Festival, dat in juni wordt gehouden. In mei wordt de beslissing genomen over het al dan niet doorgaan van dat filmfestival.

(Bron: Reuters, still uit film Goodbye Mother)

