‘AZC’s onveilig: 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk’

In veel asielzoekerscentra is het onmogelijk om je aan de maatregelen van het RIVM te houden. Er moeten extra preventieve maatregelen genomen worden.

Daarvoor pleit LGBT Asylum Support in een brandbrief aan staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol en de Tweede Kamer. Aanleiding zijn aanhoudende noodkreten van LHBTI-asielzoekers, die zich grote zorgen maken over hun gezondheid.

Asielzoekers worden nog steeds in eenheden voor acht of negen personen gehuisvest of moeten dicht bij elkaar slapen in stapelbedden. Een groot probleem vormt het vrij in- en uitreizen van bewoners die daardoor hun medebewoners in gevaar kunnen brengen.

‘De situaties zijn zeer zorgelijk’, zegt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support die contact heeft met veel LHBTI-asielzoekers door het hele land en de netwerken van COC-cocktailprojecten.

Sluiting

De paniek ontstond enkele weken geleden met de sluiting van alle doktersposten in alle opvanglocaties. Sindsdien blijven meldingen binnenkomen. Zoals over een groep die pas na drie weken in quarantaine werd geplaatst na aanhoudende gezondheidsproblemen van een medebewoner. De reactie van het COA was: ‘Je kunt het kamp verlaten of we kunnen je wat zeep geven om je handen te wassen.’

Het COA is van mening dat opvang in grotere groepen gezien moet worden als vergelijkbaar met een familieverband, waardoor de maatregel van 1,5 meter afstand houden niet zou gelden.

Verbeteringen

LGBT Asylum Support realiseert zich dat het COA het niet makkelijk heeft. Uitbreiding van capaciteit in opvanglocaties is niet per direct mogelijk. Daarom heeft de stichting een aantal snel te realiseren verbeteringen aan de staatssecretaris voorgesteld. Zoals uitbreiding van de wifi-bandbreedte en een gratis of mobiel nummer waarmee de doktersposten bereikt kunnen worden.

Ook moet er informatie komen over het coronavirus in meerdere talen en middelen voor handhygiëne, vergelijkbaar met voorzieningen zoals bij vrijwel alle supermarkten in Nederland.

Bij binnenkomst van de COA-opvanglocaties zouden bewoners verzocht moeten worden de handen te reinigingen, maar ook om zich binnen gemeenschappelijke ruimtes te houden aan de RIVM-maatregelen zoals sociale afstand van 1,5 meter. Kortekaas: ‘De RIVM maatregelen gelden voor iedereen in Nederland. Dat beleid van de overheid moet ook in COA-opvanglocaties worden toegepast. Alleen samen kunnen we het virus aan.’

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

