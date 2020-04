Roze Golf 12-04: Uitzetting Oumar op het nippertje voorkomen

on

De 21-jarige Oumar uit Guinee kan voorlopig opgelucht ademhalen. LGBT Asylum Support wist met een lijvig rapport op het nippertje uitzetting van de asielzoeker te voorkomen.

Hij zat al opgesloten in Rotterdam in afwachting van de vlucht naar zijn vaderland, waar hem een wisse dood wacht. In de Roze Golf een gesprek met Oumar.

Hoe moet het met wensouders in coronatijden? Meer Dan Gewenst heeft een online speeddate op poten gezet, die als het goed werkt over het hele land wordt uitgerold.

Huistherapeut Jeremy Heshof belicht de campagne #NUffNIET, waarin met name homo’s wordt opgeroepen voorlopig geen seksafspraken te maken. De campagne zou wat Jeremy betreft uitgebreid moeten worden naar hetero’s. Iedereen moet tenslotte anderhalve meter afstand houden.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 12 april tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

