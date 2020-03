Deelnemende landen met nieuwe liedjes naar het songfestival

on

Alle liedjes voor het Eurovisie Songfestival van dit jaar mogen volgend jaar niet opnieuw ingezonden worden. Dat heeft de EBU besloten.

De regels van de EBU, de organisatie die het festival organiseert, bepalen dat de liedjes niet vóór de maand september voorafgaand aan het festival openbaar gemaakt mogen worden. De EBU heeft besloten vast te houden aan deze regels.

‘Dat is zeer teleurstellend voor Victoria die voor Bulgarije naar het songfestival zou komen met het nummer Tears Getting Sober goud in handen had. Ze staat nummer 1 bij de bookmakers’,aldus songfestivaldeskundige Barry van Cornewal in de Roze Golf van zondag 22 maart.

De geselecteerde deelnemers mogen volgend jaar wel weer meedoen.

Nederland heeft besloten Jeangyu Macrooy volgend jaar opnieuw af te vaardigen. Ook landen als Spanje en Zwitserland sturen dezelfde artiesten, ‘

Opmerkelijk is dat Hooverphonic België weer mag vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival’, zegt Barry, ‘Normaal gesproken zou het volgend jaar de beurt zijn aan de Franstalige RBTF om de kandidaat te kiezen. Hooverphonic is de keuze van de Vlaamse VRT.’

Zweden komt volgens Barry van Cornewall met een nieuwe artiest voor het Songfestival. Traditioneel gaat de winnaar van het Melodifestivalen naar het songfestival. Dit jaar won de groep The Mamas met Move het festival, dat in Zweden meer kijkers trekt dan het Eurovisie Songfestival.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het songfestival in 2021 in Ahoy Rotterdam gehouden.

(Bron: Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws