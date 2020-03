Roze Golf 22-03: Hoe vermaken we ons tijdens de coronacrisis?

on

Kroegen dicht, sauna’s gesloten en ook afspraken maken via datingsites en –apps is niet meer verantwoord. Hoe komen we deze tijd door? Jeremy Heshof is therapeut en geeft het antwoord.

Ze is een vrouw van 34 en doet aan BDSM. Ze legt uit wat dat is en waarom ze dat zo aantrekkelijk vindt. Vanwege haar werk wil ze anoniem blijven. Haar naam is bij de redactie bekend.

Door de beperkingen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus komt het programma ‘Ongelofelijk’ voorlopig te vervallen. De Roze Golf duurt daarom tot 23:00 uur.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 22 maart tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

