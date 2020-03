Eurovisie Songfestival in Rotterdam gaat dit jaar niet door

on

Het Eurovisie Songfestival gaat dit jaar niet door. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) woensdagmiddag besloten.

De reden voor het schrappen van het Songfestival is het coronavirus. De EBU noemt ‘de gezondheid van artiesten, medewerkers, fans en bezoekers van groot belang, alsook de situatie in Nederland, Europa en de wereld.’

De organisatie is met de omroepen en de gemeente Rotterdam in gesprek om te kijken of het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Rotterdam gehouden kan worden.

De in Nederland betrokken omroepen NPO, NOS en AVROTROS en de gemeente Rotterdam zeggen begrip te hebben voor de moeilijke beslissing. ‘Ontzettend jammer, maar dit is het enige verstandige besluit’, zegt de Rotterdamse wethouder Kasmi. ‘De ontwikkelingen rondom het coronavirus gingen de afgelopen weken razendsnel. Veel evenementen zijn afgelast; het is meer dan logisch dat ook wij nu een pas op de plaats maken.’

‘Dit besluit was onvermijdelijk’, zegt voorzitter Shula Rijxman van de NPO, ‘gezien de omstandigheden die heel Europa als gevolg van het coronavirus momenteel treffen en alle maatregelen die overheden nu moeten nemen.’

Hoofdproducent Sietse Bakker begrijpt dat veel mensen teleurgesteld zijn dat het Songfestival dit jaar niet doorgaat. ‘Enige relativering past daarbij, want tegelijkertijd beseffen we ook dat dit besluit en de gevolgen ervan verbleken bij de uitdagingen waar mensen voor staan die, direct of indirect, zijn getroffen door het coronavirus en de moeilijke, maar nodige maatregelen.’

De verkochte kaarten blijven geldig.

(Bron: NOS, RTV Rijnmond)

