Predikant: coronavirus is straf van God voor homohuwelijk

on

Predikant Perry Stone uit Tennessee heeft in een preek gezegd dat de verspreiding van het coronavirus de reactie van God is op de ‘gruwel’ van het homohuwelijk en abortus.

In zijn preek zei Stone: ‘Dus waarom is er een afrekening? Ik ga het in deze eenvoudige termen uitleggen. Er is een afrekening omdat de rechtbanken van het land een wet hebben aangenomen om het leven van een kind te nemen … en voor het huwelijk, dat veranderd is in iets dat we niet kenden.’

‘De Bijbel leert ons dat God wil dat iedereen tot bekering komt, maar er zal een tijd zijn dat de Heer zegt “genoeg is genoeg”’.’

De preek van Perry Stone is opmerkelijk omdat in de zwaarst getroffen landen, China, Iran en Italië, het burgerlijk huwelijk niet is opengesteld voor paren van gelijk geslacht.

(Bron: Right Wing Watch; foto: screenshot preek 17 maart 2020)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws