Zwitserse kiezer stemt voor wettelijke bescherming LHBT’ers

Een meerderheid van de Zwitsers die zondag hun stem hebben uitgebracht, hebben voor het wetsvoorstel gestemd dat discrimineren op basis van seksuele geaardheid strafbaar stelt.

In totaal stemde 63,1 procent van de kiezers voor de uitbreiding van de huidige anti-racismewetgeving.

Oppositie kwam vooral uit plattelandsgebieden in Midden- en Oost-Zwitserland. De hoogste goedkeuringspercentages werden geregistreerd in Franstalige en Italiaans sprekende regio’s en stedelijke gebieden.

Tegenstanders van de wet, die het referendum afdwongen, gaven de nederlaag al vroeg op de dag toe, maar zwoeren dat ze tegen verdere wijzigingen voor andere sociale minderheden blijven vechten.

Campagnevoerders uit de LHBTI-gemeenschap noemen de uitkomst van het referendum een ‘duidelijk signaal tegen haat’. Ze verklaarde door te zullen gaan met hun politieke strijd voor de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht dat volgende maand in het parlement wordt besproken.

Opkomst

De opkomst van iets minder dan 42% was onder het gemiddelde van de eerste reeks landelijke stemmen na de parlementsverkiezingen van oktober vorig jaar.

Verwacht wordt dat de volgende stemming in mei over een rechts voorstel om een ​​akkoord met de Europese Unie over immigratie te schrappen, meer kiezers zal rekken.

(Bron: Swiss Info; foto: Twitter)

Categorieën:Nieuws