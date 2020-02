Vluchtelingen varen dit jaar mee in de jaarlijkse botenparade

on

Een boot van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vaart dit jaar mee tijdens de botenparade tijdens Pride Amsterdam. Dat heeft de organisatiezondag bekend gemaakt.

Een ballotagecommissie heeft uit 95 inzendingen de 80 meest aansprekende voorstellen gekozen.

Voor de boot van UNHCR is gekozen omdat homoseksualiteit een reden is om te vluchten voor mensen uit de 70 landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. De boot vaart mee in samenwerking met hulporganisatie LGBT Asylum Support.

De boot vraagt dan ook aandacht voor de positie van LHBTI-vluchtelingen in asielzoekerscentra, waar ze maar al te vaak tussen homofobe landgenoten terechtkomen.

Verder varen boten mee met mensen uit landen waar LHBTI’ers het extra moeilijk hebben.

Motorclub

Daarnaast zijn er boten van onder meer Motorclub MSA, een gay-vriendenclub, die dit jaar 50 jaar bestaat en Pink Nieuw-West, een organisatie die al tien jaar maandelijkse bijeenkomsten houdt in Amsterdam Nieuw-West, een stadsdeel waar homoseksualiteit niet door iedereen geaccepteerd wordt.

Nieuwe hoofdsponsor

De botenparade wordt dit jaar voor de 25ste keer gehouden op zaterdag 1 augustus. Boooking.com is de nieuwe hoofdsponsor van het evenement.

(Bron: Pride Amsterdam, Het Parool; foto: Botenparade 2019)

