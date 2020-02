Voetbalster Vivianne Miedema: wees open over je geaardheid

on

Voetbalster Vivianne Miedema vindt dat het tijd wordt dat homoseksuele voetballers uit de kast komen.

Volgens Miedema wordt homoseksualiteit pas echt geaccepteerd als een nog actieve topspeler uit de kast durft te komen.

Vivianne Miedema is spits bij Arsenal en deed haar uitspraken bij de BBC en The Guardian.

‘Ik begrijp nog steeds niet waarom het uitmaakt of iemand homo is. Zeker in het voetbal, waar we allemaal dezelfde passie delen’, zegt Miedema. ‘Voor mij maakt het niet uit wie er op het veld staat en wie je steunt. Ik denk dat we slim genoeg moeten zijn om het vriendelijk te houden en om te weten waar de grens ligt.’

Volgens Miedema is het van grote betekenis als een speler zich tijdens zijn carrière durft te uiten. ‘Als een topvoetballer nu uit de kast komt, dan zal dat veel jongens helpen om ook uit te komen voor wie ze zijn’, zegt ze.

Miedema begrijpt dat uit de kast komen moeilijk kan zijn in de wetenschap dat de voetballer in kwestie een mikpunt kan worden op sociale media, waar anoniem racistische, homofobe en andere kwetsende commentatoren geuit kunnen worden. ‘Daarom houd ik ook niet van sociale media. Want ongeacht wat je zegt, door sociale media wordt het toch altijd erger.’

Toch mag dat nooit een beletsel zijn om te zijn wie je bent, benadrukt Miedema. ‘We zijn veel te veel bezig met denken wat anderen van ons denken, in plaats van te zijn wie we willen zijn. Wat maakt het uit of iemand homo is? Wat maakt het uit of iemand van Nederlandse, Afrikaanse of Australische komaf is? We zijn allemaal gelijk en laten we dat allemaal ook gewoon accepteren. Geniet van het voetbal en het leven.’

In het vrouwenvoetbal is homoseksualiteit geen probleem. Vivianne Miedema heeft een relatie met haar Schotse teamgenote Lisa Evans.

