Roze Golf 09-02: Theaterstuk over homoseksualiteit en geloof

on

Het nieuwe theaterstuk ‘Niets te kiezen’ gaat over een jongen die verliefd wordt op een andere jongen. Als hij dat thuis vertelt , wordt hij het huis uitgezet. Zijn vader is dominee en ziet homoseksualiteit als zondig.

‘Niets te kiezen’ is de titel van het stuk en de makers willen de discussie over homoseksualiteit en geloof op gang brengen. Het theaterstuk is de eerste productie van Relproducties, opgericht door Daniëlle Rinsma en Paul Leenhouts. Zij schreven het stuk en spelen ook de hoofdrollen.

In de Roze Golf en gesprek met de twee theatermakers.

‘Niets te kiezen’ is te zien in Deventer op vrijdag en zaterdag 14 en 15 februari en op zaterdag 29 februari Zutphen. Alleen voor vrijdag 14 februari zijn nog kaarten beschikbaar.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 9 februari tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel