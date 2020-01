Sercan kan nog steeds niet geloven dat hij hier mag blijven

on

De afgelopen drie jaren was een lange, zware en ook een bizarre periode voor Sercan Özmeral uit Turkije. Hij verbleef langere tijd in het asielzoekerscentrum in Schalkhaar en werd het boegbeeld van de actie ‘Niet Gay Genoeg’.

Zaterdag kreeg hij een e-mail van zijn advocaat met de verlossende woorden dat hij in Nederland mag blijven.

‘Ik kon het niet geloven, ik heb honderd keer de mail gelezen. Ik geloof het nog steeds niet ’, zegt de blije Sercan tegen RTV Oost.

Waarom de IND het besluit Sercan uit te zetten heeft herzien, is niet duidelijk. Het kan volgens Sercan zijn omdat de situatie voor homoseksuelen in Turkije steeds slechter wordt.

Steun

Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support denkt daarnaast dat ook de grote bekendheid die Sercan kreeg als boegbeeld van de petitie ‘Niet Gay Genoeg’ een belangrijke rol heeft gespeeld. Daarnaast kreeg Sercan steun van de burgemeester van Deventer. In die stad deed Sercan veel vrijwilligerswerk.

Toekomst

Sercan focust zich nu op zijn toekomst. Hij volgt een opleiding tot verpleegkundige en behaalt tot nu toe goede resultaten. Ook zet hij zich in als vrijwilliger voor het LGBT Asylum Support en zal vluchtelingen die zich bij deze organisatie melden gaan helpen.

Kijk hier voor een gesprek met Sercan

Kijk hier voor een artikel in de Volkskrant

(Bron en foto: RTV Oost met links Sandro Kortekaas en rechts Sercan Özmeral)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws