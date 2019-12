Boegbeeld van petitie 'Niet Gay Genoeg 2.0' mag toch blijven

on

De uit Turkije gevluchte Sercan mag toch in Nederland blijven. Hij heeft een verblijfsstatus gekregen. Dat meldt LGBT Asylum Support, de stichting die Sercan heeft bijgestaan.

Sercan vluchtte uit zijn geboorteland omdat hij niet wilde trouwen met het meisje dat zijn familie voor hem had uit gezocht. Hij werd gezien als schande voor zijn familie; zijn vader en zijn oom dreigen hem te vermoorden. Sercan kwam in Deventer terecht en deed daar vrijwilligerswerk. Inmiddels studeert Sercan in Utrecht voor verpleger.

De IND geloofde aanvankelijk niet dat Sercan vanwege zijn geaardheid is gevlucht. Bovendien wordt Turkije niet als gevaarlijk land gezien.

Terwijl Sercan tijdens zijn laatste procedure in detentie verbleef en zijn asielaanvraag werd afgewezen werd, schreef LGBT Asylum Support een spoedbrief aan inmiddels ex-staatssecretaris Mark Harbers met de vraag waarom een brief van burgemeester van Deventer Ron König door de IND ongefundeerd – en daarmee tegen de werkinstructie- werd afgewezen.

Sercan op basis van deze brief vrijgelaten, maar vervolgens wees de IND hem opnieuw af. Sercan werd vervolgens boegbeeld van de campagne #NietGayGenoeg 2.0.

Een week voor zitting op 4 december werd de beschikking door de IND op tactische wijze ingetrokken, waardoor een uitspraak van de rechter werd voorkomen.

Daardoor wordt precedentwerking voorkomen voor soortgelijke zaken van Turks-Koerdische LHBTI’ers die hier in Nederland om veiligheid vragen.

Zondag is bekend geworden dat Sercan een verblijfsvergunning heeft. Sercan is dolgelukkig: ‘Ik kan het nog niet geloven maar zonder jou kon ik niks. Ik ben dankbaar voor je. Samen zijn we altijd sterker.’

Een gesprek met Sercan was te horen in de Roze Golf van 2 juni 2019.

Op de foto gemaakt op 26 november in Den Haag: Tweede Kamer, aanbieding petitie NietGayGenoeg met onder andere Attje Kuiken (PvdA Amsterdam), Bram van Ojik (GroenLinks) en Sandro Kortekaas (LGBT Asylum Support).

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws, Overijssel