PVV boos op burgemeester van Deventer na brief over Sercan

De Statenfractie van de PVV in Overijssel wil dat burgemeester König van Deventer op het matje wordt geroepen. De partij heeft geen goed woord over voor de burgemeester, die een brief schreef naar de IND omdat de dienst tot twee keer toe een verblijfsvergunning weigerde af te geven aan Sercan uit Turkije.

Sercan kreeg een verblijfsvergunning nadat onder meer de burgemeester van Deventer een brief aan de IND had geschreven. De IND had eerder de aanvraag van Sercan tot twee keer toe afgewezen.

PVV Statenlid Joeri Pool (foto) heeft vragen gesteld aan de Commissaris van de Koning over de rol van de burgemeester.

De PVV noemt het ‘onbestaanbaar’ dat het oordeel van de IND door een brief van de burgemeester kan worden gewijzigd. De partij meent dat de burgemeester van Deventer dan ook kan worden gezien als ‘de nieuwe baas van de IND’.

‘Onwenselijk’

Sercan ontvluchtte zijn land, omdat hij homoseksueel is; hij dreigde door zijn vader en ooms te worden gedood.

Hij had als hij lastig gevallen werd door zijn familie aangifte kunnen doen in zijn land in plaats van te vluchten, vindt de PVV. De partij denkt dat iedere homoseksuele vluchteling ‘uit een veilig land’ door dit precedent asiel kan krijgen in Overijssel asiel. Naar oordeel van de PVV is dat ‘onwenselijk’: er zijn er ‘al meer dan genoeg’ asielzoekers in de provincie.

