Roze Golf 22-12: Rop Janze vanuit Café Stonewall Enschede

Cabaretier Rop Janze trad afgelopen week op in het jarige Café Stonewall in Enschede. De Roze Golf maakte opnames. In de aflevering van zondag 22 december een korte samenvatting.

Rop Janze bespreekt diverse hoogte – en dieptepunten van het bijna voorbije jaar en toont aan dat er een verband is tussen de prestaties van Nederland op het Eurovisie Songfestival en het aantal zetels van de PVV.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 22 december tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

