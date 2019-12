Hallmark zendt toch spotje met twee zoenende vrouwen uit

on

Het Amerikaanse televisiekanaal van Hallmark gaat toch weer het reclamespotje uitzenden, waarin twee vrouwen met elkaar trouwen. Hallmark exploiteert een kanaal met familieprogramma’s en vond het spotje van bruidswinkel Zola ongepast.

Het televisiespotje werd van de zender gehaald na kritiek van het conservatieve actiegroep One Million Moms, onderdeel van de American Family Association. De actiegroep startte met succes een campagne om het spotje van de buis te halen.

Vervolgens ontving Hallmark veel kritiek op het besluit het spotje niet meer uit te zenden, onder andere van Ellen DeGeneres die Hallmark op Twitter vroeg het besluit uit te leggen: ‘Is het niet bijna 2020? Wat is hier de gedachte achter? Leg het uit, we horen het graag.’

De hoogste baas van Hallmark, Mike Perry, ging zondagavond door het stof in een statement. Hij verklaarde dat de zender de verkeerde beslissing had gemaakt door het spotje niet meer uit te zenden en bood excuses aan voor de ‘pijn en teleurstelling’ die het besluit had veroorzaakt.

‘Hallmark staat voor diversiteit en inclusie, zowel in ons bedrijf als de producten die we verkopen. Het was nooit de bedoeling controverse te creëren, we zijn een inclusief bedrijf.’

(Bron en screenshots: ABC News, Zola.com)

