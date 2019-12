Geen besluit over toekomst homovriendelijke Zwolse kerken

on

Er is nog geen besluit genomen over het al dan niet vermanen van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Zwolle vanwege haar homovriendelijke beleid.

Een vergadering vrijdagavond bracht geen uitkomst; de gemeente blijft dus voorlopig onder de landelijke koepelorganisatie. De vergadering krijgt in februari een vervolg.

Volgens Henk Mijnders, predikant van de CGK Zwolle, was het een emotionele vergadering waarbij het er soms heftig en zelfs grimmig aan toe ging. De belangstelling voor de regionale kerkvergadering was groot. ‘Er zaten 75 Zwollenaren op de publieke tribune. Dat heb ik nog nooit meegemaakt bij een kerkelijke vergadering’, zegt Mijnders. De vergadering werd gehouden in een zaal bij de Ichthuskerk op Urk

Homovriendelijk beleid

De regionale kerkkoepel moest zich vrijdagavond buigen over de vraag of de Zwolse gemeente, met ruim 4500 leden verdeeld over drie kerken, over de schreef gaat met haar homostandpunt. In Zwolle kunnen homoseksuelen met een relatie sinds de jaren negentig deelnemen aan het avondmaal.

De Zwolse kerken willen de vrijheid houden om op dit thema hun eigen weg te kiezen, maar de landelijke synode heeft in 2013 besloten dat homostellen niet aan het avondmaal mogen deelnemen. Sinds twee jaar mogen regio’s zelf besluiten wat ze met kerken doen die zich niet aan de regels houden en dus moest de regio vrijdagavond met een oordeel komen over het homobeleid van de Zwolse gemeente.

Pittig

Tegen het eind van de vergadering werden twee voorstellen geformuleerd: ofwel Zwolle vermanen en oproepen op haar schreden terug te keren, ofwel met Zwolle in gesprek blijven.

Bij de leden sloeg rond tien uur ’s avonds de vermoeidheid toe. De vergadering was emotioneel en ook het middagprogramma was voor de aanwezige kerkleden behoorlijk pittig geweest, aldus de predikant. En dus krijgt de vergadering in februari een vervolg.

Gesprek of vermaning

Het is mogelijk om voor die vergadering andere voorstellen in te brengen voor stemming. De gemeente Zwolle wil het liefst binnen de CGK-familie blijven. Mocht het tot een vermaning komen, dan is een breuk weliswaar dichtbij maar niet definitief. De gemeente kan dan nog in beroep.

Zwolle vormt een regionaal kerkverband (classis) met onder andere Urk, Elburg, Heerde, Lelystad, Emmeloord, Dronten en Hasselt. Dronten en Hasselt zitten op dezelfde lijn als Zwolle.

Onder de Zwolse Christelijk Gereformeerde Kerk vallen drie kerken: Noorderkerk (foto), De Verrijzeniskerk en Zuiderhof,

(Bron: RTV Oost)

