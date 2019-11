Opnieuw aanhoudingen na beroving en mishandeling homo

on

Opnieuw zijn drie minderjarige verdachten aangehouden in het onderzoek naar de gewelddadige beroving in Bilthoven van een homoseksuele man. Eerder werden ook al drie jongeren aangehouden.

Een homoseksuele man van 47 jaar uit Soest had via een dating-app een afspraakje gemaakt en werd vervolgens door een groep van zes jongens bedreigd en mishandeld.

In het tv-programma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht en Opsporing Verzocht van Avro/Tros werd aandacht besteed aan de beroving en mishandeling.

Volgens de politie heeft de media-aandacht geleid tot zeer bruikbare informatie van kijkers, waarna de verdachten konden worden aangehouden.



De verdachten die nu zijn opgepakt zijn een jongen van 15 uit Utrecht en twee 17-jarige jongens uit Bilthoven. De drie verdachten die eerder al werden gearresteerd komen uit Zeist en Bilthoven.



Uit onderzoek van de recherche bleek dat er mogelijk nog een man slachtoffer is geworden van deze groep. De politie weet niet wie dit is, maar wil erg met hem in contact komen.

(Bron: RTV Utrecht; screenshot: Opsporing Verzocht)

