Weekeinde met Ladies Lounge en Zondag Middag Salon

Het weekeinde van 23 en 24 november zijn er twee activiteiten van COC Deventer in De Fermerie.

Zaterdag 23 november is er een speciale Ladies Lounge met een optreden van de all-chick pop rock band Two Dollar Tuesday , bestaande uit Sanne Vinke (bas en zang), Marije Hoekstra (drums en zang), Hanneke Vinke (gitaar en zang) en Margaretha Kleine (gitaar en zang).

Two Dollar Tuesday speelt ‘van jaren 80 Rock tot heden Pop’. De Lady Lounge begint om 20:00 uur in De Fermerie aan het Muggeplein 9 in Deventer. De entree bedraagt € 4,50.

ZondagMiddagSalon

Op dezelfde locatie is de volgende middag, zondag 24 november, de COC ZondagMiddagSalon met een optreden van Suitcase Suzy. ‘Zij combineert op charmante wijze hedendaagse lounge met bekende standards. Oude soul, mooie popsongs, intieme ballads en swingende jazz met een vleugje latin: naast hits van Caro Emerald, Adele en Norah Jones passeren klassiekers van Billy Holiday, Peggy Lee en Sade de revue’, aldus Suzanne Menheere alias Suitcase Suzy op haar webstie.

De ZondagMiddagSalon opent de deuren om 16:00 uur en de toegang is gratis. Voor de goede orde: de ZondagMiddagSalon richt zich op 50 plussers, maar iedereen is welkom.

