Russische homoactivist mag van IND toch in Nederland blijven

De Russische LHBTI-activist Kirill Khattoev mag in Nederland blijven. De IND heeft besloten de uitzetting in te trekken, twee dagen voor de uitspraak over de zaak.

‘Fantastisch nieuws voor Kirill’, zegt Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. ‘Maar jammer dat er nu geen rechterlijke uitspraak ligt. Wij willen duidelijkheid, want er zijn meer activisten’.

De 38-jarige Khattoev vluchtte in 2017 vanuit Moskou naar Nederland nadat hij in het openbaar had gesproken over LHBTI-jeugd in Rusland. Ook werkte hij mee aan een film over homorechten waarvan de beelden in beslag zijn genomen en de filmmaker spoorloos is verdwenen. Khattoev heeft verklaard dat hij en zijn familie door de Russische veiligheidsdienst meerdere malen zijn bedreigd.

Khattoev liep dit jaar voorop tijdens de Pride Walk in Amsterdam met een portret van de vermoorde LHBTI-activiste Yelena Grigoryeva (41). Hij voerde samen met Yelena actie tegen de onderdrukking van LHBTI-ers in Rusland.

Precedentwerking

De IND betwijfelde of de activist gevaar liep en wilde dat hij Nederland verliet. De LHBTI-activist stapte naar de rechter, die het besluit van de IND vernietigde.

Volgens de rechter had de dienst onvoldoende aangetoond dat Khattoev in Rusland geen zou gevaar lopen. Donderdag 14 november zou de rechter opnieuw uitspraak doen, maar de IND komt nu terug van haar besluit.

LGBT Asylum Support vreest dat de IND de beschikking intrekt vanwege mogelijke precedentwerking. ‘Een uitspraak van de rechter zou voor andere LHBTI-asielzoekers uit Rusland in soortgelijke gevallen gunstig kunnen uitvallen.’

‘Sluwe werkwijze’

Kortekaas noemt het een ‘sluwe werkwijze’ van de IND om zo aan een rechterlijke uitspraak te ontkomen. Hij zegt dat de homofobie enorm sterk is in Rusland en dat de Russische samenleving ‘anders zijn’ niet accepteert.

Khattoev is niet de enige LHBTI-activist die de IND wilde uitzetten. Die dienst houdt om privacyredenen geen cijfers bij van het aantal asielzoekers dat op basis van seksuele geaardheid asiel aanvraagt.

COC Nederland deed vorig jaar onderzoek. Onderzoekers vonden 71 aanvragen van LHBTI-asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, maar die toch werden afgewezen. In de meeste gevallen gebeurde dat omdat de IND niet geloofde dat de asielzoeker tot de LHBTI-groep behoorde.

Petitie

De IND kreeg veel kritiek en het kabinet paste de LHBTI-asielprocedure aan. Het persoonlijke verhaal van de asielzoeker zou voortaan centraal komen te staan in de beoordeling, beloofde voormalige staatssecretaris Mark Harbers (Veiligheid en Justitie).

Volgens LGBT Asylum Support wordt de nieuwe werkwijze niet goed toegepast en startte begin dit jaar de campagne #Niet Gay Genoeg.

(Bron: NOS; foto: Pride Amsterdam)

