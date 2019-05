Petitie ‘Niet Gay Genoeg 2.0’ omdat IND verklaringen afwijst

on

Opnieuw start LGBT Asylum Support een petitie omdat de IND nog steeds aanvragen van LHBTI-asielzoekers onterecht afwijst in de ogen van de stichting die homoseksuele asielzoekers bijstaat.

‘Verklaringen van LHBTI-belangenorganisatie, een coming-out in Nederland of het hebben van een partner zijn nieuwe feiten. Volgens de werkinstructie voor de IND zou de dienst deze moeten meenemen in de asielaanvraag. Maar de IND wijst verklaringen van partners van asielzoekers en LHBTI-belangenorganisaties bijna altijd af.’

De petitie gaat zaterdag tijdens Alkmaar Pride van start.

Boegbeeld van de actie is de Koerdisch-Turks LHBTI-asielzoeker Sercan Özmeral uit Deventer. Ondanks heel veel ondersteunende verklaringen, zelfs van de burgemeester van Deventer, gelooft de IND niet dat hij homo is. Hij zat maar liefst 31 dagen in detentie. Pas na intensief lobbywerk van LGBT Asylum Support mag hij de rest van zijn procedure in een ‘normaal’ AZC doorlopen.

Ongeloofwaardig

‘Met deze petitie vragen we ons af wat de IND eigenlijk onder homoseksualiteit verstaat’, zegt initiatiefnemer en voorzitter van LGBT Asylum Support Sandro Kortekaas. ‘Het is te gek voor woorden hoe de IND omgaat met LHBTI-asielzoekers met uitspraken zoals “Het hebben van een partner van gelijk geslacht bewijst niet dat je homo bent”. Ze worden als ongeloofwaardig bestempeld, terwijl er mensen en organisaties zijn die hun verhaal bevestigen.’

Volgens IND moeten homoseksuele relaties altijd liefdesrelaties zijn en worden partners die niet aan dat beeld voldoen – ook al zijn ze Nederlander – niet serieus genomen. ‘Alles bij elkaar genomen is het ontoelaatbaar’, vindt Sandro Kortekaas. ‘Het maakt dat we opnieuw campagne moeten voeren voor een eerlijke beoordeling door IND van LHBTI-asielzoekers. Het kan niet zo zijn dat ééns negatief, altijd negatief is terwijl er wel nieuwe feiten zijn.’

Werkinstructie

In april 2017 startte LGBT Asylum Support de campagne #NietGayGenoeg voor een nieuwe werkinstructie voor de IND. De door de IND afgewezen LHBTI-asielzoekers kregen daarmee eindelijk een stem. De campagne resulteerde in november 2017 in een motie in de Tweede Kamer, waarin de toenmalige staatssecretaris Mark Harbers werd opgedragen de werkinstructie te veranderen. De nieuwe werkinstructie werd in juli 2018 ingevoerd. Volgens nieuwe werkinstructie mogen termen als ‘bewustwordingsproces’ en ‘zelfacceptatie’ niet meer gebruikt mochten worden. Maar in de praktijk toetst de IND daar nog steeds en ook brieven door derden worden in tweede of derde procedure nauwelijks toegelaten.

(Bron: LGBT Asylum Support)

