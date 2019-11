Rellen in Georgië bij première film And Then We Danced

on

In Georgië is de politie vrijdagavond slaags geraakt met betogers bij de première van een film over de Georgische homogemeenschap. Honderden betogers probeerden in de hoofdstad Tbilisi te voorkomen dat And Then We Danced vertoond zou worden.

Honderden demonstranten, onder wie ultranationalisten, blokkeerden de weg buiten de bioscoop waar de première was. Ze riepen leuzen en droegen kruizen en andere religieuze symbolen. Ook werden regenboogvlaggen in brand gestoken. ‘De film is een belediging voor ons geloof, onze tradities en alles wat heilig is’, zegt een van de betogers.

And Then We Danced speelt zich af in Tbilisi en gaat over een homoseksuele danser die verliefd wordt op een tegenspeler. Hij probeert in de film zijn geaardheid te verbergen aangezien in Georgië homo’s door een deel van de bevolking niet worden geaccepteerd.

Ondanks de blokkade ging de première door. Twaalf demonstranten zijn opgepakt. Naast de tegenstanders demonstreerde ook een tiental homorechtenactivisten bij de bioscoop.

De film is geregisseerd door de Zweeds-Georgische regisseur Levan Akin en is de Zweedse inzending voor de Oscars. And Then We Danced is sinds deze week te zien in Nederlandse bioscopen. De film ging in mei al in première op het filmfestival van Cannes en won sindsdien verschillende prijzen.

(Bron: NOS; foto: Georgia Today)

