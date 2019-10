Volgende week te zien in de bioscoop: And Then We Danced

on

Te zien in de bioscoop vanaf volgende week donderdag (en vanaf woensdag in België): And Then We Danced, een romance in de wereld van de traditionele Georgische dans.

Centraal staat Merab, een getalenteerde jonge danser bij het National Georgian Ensemble. Zijn omgeving verwacht dat hij een relatie zal aangaan met zijn danscollega Mary tot de knappe danser Irakli zich bij het dansgezelschap vervoegt en zowel jaloezie als verlangen in Merab opwekt.

De twee mannen spreken hun aantrekkingskracht nooit uit maar ze laten uiteindelijk hun verlangens toch de vrije loop.

De Georgische dans is traditioneel en weerspiegelt de opvattingen die in het masculiene Georgië gelden. Via intense dansscènes en indringende blikken toont de film de ontwikkelingen van de personages.

Lees hier de recensie van de Filmkrant.

And Then We Danced is donderdag 7 november te zien in onder meer Filmhuis De Keizer in Deventer en vrijdag 8 november in Concordia Enschede.

