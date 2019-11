Belgische homoseksuele scheidsrechter wil taboe doorbreken

on

De Belgische scheidsrechter Robin Lefever (29) is publiekelijk uit de kast gekomen in een interview in de Krant van West Vlaanderen . ‘Ik wil het taboe doorbreken. Hopelijk kan ik daarmee anderen inspireren. Homofobie is nog steeds een groot probleem in het voetbal.’

Homoseksualiteit ligt in de voetbalwereld nog altijd gevoelig. ‘Er is een gebrek aan rolmodellen. De reacties van andere spelers en supporters maken het moeilijk. Het voetbal is een harde wereld,’ aldus Lefever, die tot de beste scheidsrechters van België behoort.

Als hij een wedstrijd fluit, wordt Robin Lefever wel eens uitgescholden. ‘Als scheidsrechter kweek je sowieso een dik vel. Dat geldt voor elke scheidsrechter, ook voor hetero’s. Maar daarom is dat nog niet aanvaardbaar.’

Holebi- en transgendervereniging çavaria juicht het toe dat de Robin Lefever uit de kast is gekomen: ‘Het is belangrijk dat mensen met een zichtbare functie in de maatschappij zich outen. Robin Lefever heeft een voorbeeldfunctie”, zegt Jeroen Borghs

‘De sportwereld en zeker de voetbalwereld zijn geen open omgevingen waarin holebi’s zich kunnen outen. In het Belgische voetbal hebben nog geen bekende spelers zich geout’, aldus Borghs.

(Bron: Sportmagazine Knack, VRT)

