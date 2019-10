COA sluit speciale opvang voor LHBTI-asielzoekers in Ter Apel

on

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de speciale afdeling voor de opvang van LHBTI-asielzoekers in Ter Apel opgeheven. Dat meldt LGBT Asylum Support , de stichting die LHBTI-asielzoekers bijstaat.

De afdeling is volgens LGBT Asylum Support zonder enig overleg of waarschuwing vooraf gesloten. De bewoners kregen te horen dat hun speciale bescherming was opgeheven.

Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support komt bijna wekelijks in de opvanglocatie in Ter Apel. ‘Van de één op andere dag werden niet-LHBTI asielzoekers in deze beschermde omgeving geplaatst. Ze legden een knoop in de regenboogvlag die in de gezamenlijke keuken hangt (foto). Ook worden onbekenden uitgenodigd. De identiteit van de kwetsbare bewoners wordt aan onbekenden duidelijk gemaakt. Bij andere LHBTI-units gebeurt dit ter bescherming van de privacy juist niet. Het is daarmee een regelrechte schending van hun privacy. De bewoners – die geen kant op kunnen – voelen zich erg onveilig, angstig en gestrest.’

Ruimtegebrek

Volgens Kortekaas ligt er aan de opheffing geen beleidswijziging ten grondslag.

‘We hebben navraag gedaan bij het hoofdkantoor van het COA in Den Haag, Bureau Veiligheid. Dat leverde geen informatie op dat er een besluit genomen zou zijn. Sterker nog, er blijkt geen enkel beleid hierop te zijn. Enige reden zou daarom ruimtegebrek kunnen zijn.’

LGBT Asylum Support noemt de opheffing van de speciale bescherming van LHBTI-asielzoekers onaanvaardbaar en onverantwoord ‘omdat LHBTI-asielzoekers vaak worden gediscrimineerd door andere asielzoekers.’

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

