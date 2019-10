Boer uit Werkhoven verdacht van aantal branden en witwassen

on

Boer Gert S. uit Werkhoven wordt verdacht van het stichten van niet één, maar drie branden en van het witwassen of verduisteren van geld. Hij blijft voorlopig vastzitten, bleek woensdag op een pro-formazitting in de rechtbank.

Volgens de boer hebben de branden te maken met zijn seksuele geaardheid. Hij bood iemand die ook homoseksueel is tijdelijk onderdak en dat kwam hem om bedreigingen te staan van familie van die jongen. ‘Zo ben ik klemgereden en werd ik verschrikkelijk uitgescholden. Uiteindelijk is er zelfs een advocaat aan te pas gekomen omdat er steeds contact gezocht werd. Er werd gedacht dat ik die jongen had ontvoerd en dat ik hem zou ‘besmetten met het homovirus’. Ik wilde hem alleen helpen’, zei de boer eerder tegen RTV Utrecht.

De man werd tot nu toe alleen verdacht van het stichten van brand in zijn boerderij in ’t Goy in juni. Het Openbaar Ministerie blijkt hem nu ook als veroorzaker te zien van een brand in een huis in Cothen in 2018, van een brand op zijn terrein in Werkhoven in 2018 en van witwassen of verduistering van geld.

Hij werd na de brand in juni aangehouden, maar al snel weer vrijgelaten. Volgens zijn advocaat kan hij de brand niet hebben aangestoken, omdat hij toen de brand werd gemeld al ruim een uur weg was. Hij verwijt de recherche tunnelvisie, zo meldt RTV Utrecht.

De zaak gaat 8 januari verder.

(Bron: NOS; beeld: Bedrijf Werkhoven na eerdere brand – RTV Utrecht )

