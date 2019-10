Hoe ontmoet je leuke mensen, hoe creëer je je eigen familie?

on

Kies je eigen familie, ontmoet mensen met wie je leuke dingen kunt doen, maar ook mensen met wie je een goed gesprek kunt voeren. Voor LHBTI’ers met bijvoorbeeld weinig familie of weinig vrienden is een ‘gekozen familie’ een uitkomst.

In Deventer is zondagmiddag 27 oktober een bijeenkomst over het kiezen van je eigen familie: ‘Support Your Chosen Family’ (SYCF).

SYCF is landelijk opgezet initiatief van de belangenorganisatie voor senioren Anbo en homobelangenvereniging COC.

Het initiatief SYCF richt zich op oudere LHBTI’ers. Juist met het ouder worden, komen vragen als: met wie kan ik leuke dingen doen, eens samen naar de film, een wandeling maken, samen eten. Wie kan ik dingen toevertrouwen? Wie kan er even sinaasappels voor mij kopen als ik met griep in bed lig?

Daar heb je een netwerk van fijne mensen voor nodig. Mensen die over en weer voor elkaar klaar staan. Een soort familie, maar dan met familieleden die je zelf kiest, een ‘chosen family’. Maar hoe ontmoet je die leuke mensen nu je nog actief en mobiel bent?

De informatiebijeenkomst wordt zondagmiddag gehouden in De Fermerie aan het Muggenplein 9 in Deventer en begint om 15:00 uur. Aansluitend is de Zondagmiddagsalon, een initiatief van de 50 Plus groep van COC Deventer.

