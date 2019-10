Nederland zet homoseksuele asielzoeker uit naar Litouwen

on

Nederland heeft donderdag een 28-jarige homoseksuele asielzoeker uit een van de voormalige Sovjet Republieken uitgezet naar Litouwen. Dat meldt LGBT Asylum Support.

De stichting die homoseksuele asielzoekers bijstaat, vreest dat de man kansloos is in Litouwen, ‘een homofoob en conservatief land, dat bovendien burgers uit voormalige Sovjet Republieken (…) achterstelt.’

In een uiterste poging uitzetting te voorkomen diende woensdag een rechtszaak, maar de rechter oordeelde negatief. De man werd vervolgens in een isoleercel van de vreemdelingendetentie in Rotterdam opgesloten, waar hij als moslim niet de juiste voeding kreeg. Bovendien bevindt de asielzoeker zich in een zware psychische crisis, aldus LGBT Asylum Support.

Dublin

De asielzoeker is naar Litouwen uitgezet, omdat dat land het land van eerste opvang is. Volgens een Europese verordening, de zogenoemde Dublinverordening, mag een asielzoeker naar het land van eerste opvang worden teruggestuurd.

‘Het aanvechten van Dublin-claims is erg moeilijk en niet altijd kansrijk, omdat het strenge Europese regelgeving is. Echter in zaken met LHBTI-asielzoekers moet er veel beter gekeken worden naar landen in de Europese Unie die als homofoob zijn aan te merken, waaronder naast Litouwen zeker ook Polen.’ De verordening kent namelijk uitzonderingen om humanitaire redenen of uit mededogen, stelt LGBT Asylum Support.

De stichting heeft een brandbrief gestuurd naar de IND en naar enkele Kamerleden.

(bron en foto: LGBT Asylum Support)

