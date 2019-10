Portretten van LHBTI-ouderen uit zes Europese landen online

on

De komende weken verschijnen er video-portretten van oudere LHBTI’ers online. De portretten maken onderdeel uit van het Best4OlderLGBTI project, dat de strijd aan wil gaan tegen discriminatie en ongelijkheid.

Woensdag is het portret van Raffaele online gezet. De komende weken volgen Marjet en Ineke, Gregory, Mizia en Antonio. De video’s laten zien hoe het is om een LHBTI oudere te zijn in Europa.

De geportretteerden vertellen over hun ervaringen, herinneringen en hoopvolle toekomstverwachtingen. De video’s tonen de wereld door de ogen van een vaak onzichtbare minderheid: de LHBTI ouderen. Van hun coming-out tot hun huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Bekijk hier de trailer met de verhalen van de vijf video’s.

Voor Nederland is Roze 50+ (Anbo en COC) partner in het Best4OlderLGBTI project, een bewustwordingscampagne in zes Europese lidstaten.

