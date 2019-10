Roze Golf 06-10: Regenboogdagen en een te klein opvanghuis

on

Vrijdag 11 oktober is het coming out dag en wordt overal de regenboogvlag gehesen. In Enschede is er een week lang van alles toen tijdens de Regenboogdagen.

Zo is er zaterdagavond 12 oktober een groot feest. De Roze Golf geeft twee toegangskaarten weg. Wie kans wil maken moet even mailen naar rozegolf@rtvoost.nl.

Verder aandacht voor het opvanghuis voor jonge LHBTI’ers in Brussel. Dat blijkt een jaar na opening veel te klein. Inde Roze Golf het verhaal van een van de jongeren die daar opgevangen werd, omdat hij thuis getreiterd en gepest werd, nadat hij uit de kast gekomen was.

Kijk hier voor de Regenboogdagen in Enschede.

Kijk hier voor de Coming-Outweek in Hengelo.

Kijk hier voor het Regenboogfestival volgende week in Zwolle.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 6 oktober tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

