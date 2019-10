Claim van een Rus: Apple heeft me homoseksueel gemaakt

on

Een Russische man eist een miljoen roebel van Apple . Hij zegt dat Apple hem homoseksueel gemaakt heeft.

De man zegt dat hij deze zomer ‘verwikkeld raakte in relaties met mensen hetzelfde geslacht’ na het ontvangen van 69 GayCoins op een cryptomunty-betalingsapp die hij in 2017 op zijn iPhone had gedownload. ‘Oordeel niet zonder het te proberen’, stond erbij.

‘Ik dacht inderdaad, hoe kan ik iets beoordelen zonder het te proberen? En besloot om relaties met mensen van hetzelfde geslacht te proberen, ‘schreef de eiser in een klacht die woensdag door Govorit Moskva werd gepubliceerd.

‘Ik kan na het verstrijken van twee maanden zeggen dat ik verstrikt ben geraakt in intimiteit met iemand van mijn eigen geslacht en ik kan er niet van los komen’, vervolgt hij zijn klacht. ‘Ik heb een vaste vriend en ik weet niet hoe ik het aan mijn ouders moet uitleggen. Na de bovengenoemde boodschap te hebben ontvangen, is mijn leven slechter geworden en zal het nooit meer normaal zijn.’

De eiser beschuldigt Apple ervan ‘me op manipulatieve wijze naar homoseksualiteit te duwen’, wat hem ‘moreel doet lijden’ en schade aan zijn geestelijke gezondheid heeft bezorgd en eist een schadevergoeding van een miljoen roebel, omgerekend 15.000 dollar.

Apple ontkent aansprakelijkheid en zegt dat er een particulier achter de betalingsapp zit.

(Bron: The Moscow Times, Govorit Moskva)

