Brussels opvanghuis voor LHBT’ers is na een jaar al te klein

Het vorig jaar oktober geopende opvanghuis voor LHBTI’ers in Brussel is te klein. Er is plaats voor acht mensen. ‘Wij krijgen per week minstens één aanvraag voor opvang’, zegt woordvoerder Dimitri Verdonck van Opvanghuis Refuge tegen de Belgische omroep VRT.

‘Wij kunnen op dit moment slechts acht mensen herbergen, dus zijn we op zoek naar een groter gebouw.’

Het huis biedt opvang aan homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders tussen de 18 en 25 jaar, die thuis niet aanvaard of zelfs bedreigd worden vanwege hun geaardheid en die tijdelijk een onderkomen nodig hebben. Ze worden psychologisch en juridisch begeleid.

Asielzoekers

In een jaar tijd heeft het vluchthuis 17 jongeren opgevangen, onder wie enkele asielzoekers. ‘Heel wat mensen verlaten hun land wegens hun geaardheid’, legt Dimitri Verdonck uit. ‘Maar in onze asielcentra komen zij ook vaak in conflictsituaties terecht. Want ook daar worden holebi’s of transgenders niet altijd aanvaard.’

Vlaanderen

In Vlaanderen is geen opvangcentrum. ‘Wij vangen hier ook jongeren op uit Vlaanderen’, zegt Dimitri Verdonck. ‘Voor hen zou het misschien interessant zijn om dichter bij huis een opvangplaats te hebben.’

(Bron: VRT; foto: screenshot)

