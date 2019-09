Openingsconcert Beirut Pride afgelast na druk van autoriteiten

on

De openingsconcert van de derde editie van de Pride in de Libanese hoofdstad Beiroet is niet doorgegaan. Onder druk van de autoriteiten zagen de organisatoren van het concert af. Het concert stond voor zaterdag geprogrammeerd.

Andere programmaonderdelen van de Pride week gaan onder voorbehoud wel door. Dagelijks worden de activiteiten bekend gemaakt.

De autoriteiten beschouwden het concert als ‘promotie voor het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht’. De organisatoren schrijven in een verklaring op hun internetpagina dat het concert ‘geen erotisch of seksfeest is, maar een concert dat stelling neemt tegen discriminatie en haatzaaien’.

De Libanese veiligheidsdiensten hadden ook contact opgenomen met de concertzaal om melding te maken van ‘gewelddadige bedreigingen’ tegen ‘de deelnemers aan het optreden’ en ‘anonieme bedreigingen tegen de directie’ van de concertzaal.

De Islamitische Vereniging van de Foetawa had laten weten dat er op straat mogelijk ‘reacties’ zouden komen tegen ‘het concert dat ingaat tegen de moraal’.

De eerste editie van de Beirut Pride in Libanon werd in 2017 op erg discrete wijze georganiseerd. Er waren conferenties en debatten.

De editie van vorig jaar werd afgelast, nadat organisator Hadi Damien door de politie werd opgepakt en ondervraagd. Hij zat een nacht in de cel. Als hij de Pride niet zou schrappen, zou hij worden vervolgd voor ‘aanzetten tot losbandigheid en aanvallen op de openbare zeden’.

Libanon geldt als tolerant tegenover homoseksualiteit in vergelijking tot andere Arabische landen, maar bijvoorbeeld in mei blokkeerden de toegang tot de homodatingapp Grindr.

