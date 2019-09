Man in Dongen geslagen met stok na afspraak via datingapp

on

In Dongen is vrijdagavond een man mishandeld in een park bij de Laagveen, nadat hij via een datingapp een daar een afspraak had gemaakt.

Het 35-jarige slachtoffer uit Eindhoven zag op het afgesproken tijdstip nier de man met wie hij had afgesproken. Hij werd vervolgens door een langslopende man aangesproken, waarna er een tweede man bijkwam die hem gelijk begon te slaan met een stok.

Het slachtoffer werd beroofd van zijn spullen, waaronder zijn autosleutels en zijn telefoon.

Het slachtoffer belde de politie bij een buurtbewoner van het park. Ambulancepersoneel kon de verwondingen ter plekke behandelen.

De spullen werden op de telefoon na, in het park teruggevonden.

De politie is op zoek naar de daders.

(Bron: Politie Zeeland-West Brabant)

