Roze Golf 29-09: Provincie wil werk maken van LHBTI-beleid

on

Provinciale Staten van Overijssel wil dat er meer gaat gebeuren voor LHBTI’ers op het gebied van in elk geval veiligheid en voorlichting. De wens vloeit voort uit het regenboogstembusakkoord dat in maart voorafgaande aan de Statenverkiezingen werd gesloten (foto).

In de Roze Golf meer over de rol van de provincie en het verhaal van Jordy, die gepest werd op school en destijds het gevoel had dat hij de enige was die homoseksueel was. Voorlichting over diversiteit werd er niet gegeven op zijn school.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 29 september tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel