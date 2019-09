Eerste Pride Sarajevo verloopt rustig dankzij veel politie-inzet

on

In Sarajevo is de eerste Pride rustig verlopen. Er waren strenge veiligheidsmaatregelen getroffen nadat conservatieve moslimgroepen hadden aangekondigd het evenement te zullen voorkomen.

De Bosnische politie nam verregaande maatregelen om de veiligheid van de naar schatting tussen de 2.000 en 3.000 deelnemers aan de Pride te kunnen garanderen. Er waren tussen de 1.000 en 2.000 agenten op de been en sluipschutters hadden posities ingenomen in het centrum van Sarajevo, meldt Reuters.

De Pride had als motto ‘Ima Izac’, wat zoveel betekent als ‘Doe de deur open’.

‘We eisen een samenleving zonder geweld en homofobie, legalisatie van het homohuwelijk en gezondheidszorg voor transgenders. Dit is een mars voor ons allemaal. Dood aan fascisme’, zei Branko Ćulibrk, van het organiserden LGBTI.BA in een toespraak.

De Pride werd onder meer bijgewoond door Matt Field, de Britse ambassadeur in Bosnië.

Een tegendemonstratie op een andere plek in de stad verliep rustig, net als een grotere tegenbetoging zaterdag toen honderden mensen demonstreerden voor ‘traditionele familiewaarden’.

De grote nationalistische partijen van de Bosniakken (moslims), Kroaten en Serviërs waren niet enthousiast over de Pride. Sarajevo was de enige hoofdstad op de Balkan waar nog nooit een Pride was gehouden.

Euronews maakte een livestream van de Pride.

(Bron: Euronews, NOS; foto’s: screenshots Euronews, Matt Field – Twitter, LGBTI.BA)

