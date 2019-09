Roze Golf 08-09: PrEP-verstrekking door GGD’s komt op gang

on

GGD Twente is deze week begonnen met het verstrekken van PrEP. GGD IJsselland volgt later dit jaar.

In de Roze Golf vertelt Ramon (*) waarom hij de hiv-preventiepil slikt. Karlijn Kampman (foto) van GGD Twente legt uit hoe de verstrekking in zijn werk gaat en wie via de GGD voor PrEP in aanmerking komt.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 8 september tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

(*) Ramon is een gefingeerde naam. De echte naam is bij de redactie bekend.

