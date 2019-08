Buren hangen regenboogvlaggen op na bedreiging buurman

on

Een straat in Manchester hangt vol met regenboogvlaggen, nadat buurman Alex Hincock was bedreigd door twee passanten. Hincock had een regenboogvlag opgehangen vanwege Manchester Pride.

Hij kreeg daar commentaar op van twee voorbijgangers. ‘Ze schreeuwden hele nare dingen’, vertelt hij aan de Manchester Evening News. ‘Ik zei dat ze zichzelf eens moesten inlezen over het onderwerp en dat ze mijn buurt moesten verlaten.’ Volgens Alex dreigden ze hem te vermoorden.

Alex zette een bericht over de bedreiging op Facebook, waarop een buurvrouw het initiatief nam om overal regenboogvlaggen op te hangen in de straat. In totaal wapperde bij dertig huizen de regenboogvlag.

‘Vaak is het de LHBT-gemeenschap die zich uitspreekt als er zoiets gebeurt, maar nu komt het van de hele gemeenschap. Het is volledig door mijn buren georganiseerd en dat roert me echt’, aldus Alex Hincock.

(Bron en screenshot: Manchester Evening News)

