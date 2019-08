Roze Golf 25-08: Zwolle Pride met burgaymeester Gina Maria

on

Donderdag start Zwolle Pride. Voor de gelegenheid heeft Zwolle vier dagen lang een burgaymeester: Gina Maria. Zij is het boegbeeld van de Pride en is bij de vele activiteiten aanwezig.

Eén van de meer inhoudelijke bijeenkomsten is het Transgender Rendez-Vous, zondag in de Statenzaal in Zwolle. Iedereen die meer wil weten over transgenders is welkom, vertelt Heleen Rompelman.

Historicus Judith Schuyf vertelt zaterdag het verhaal van drie Nederlanders die te maken kregen met de vervolging van homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog of actief waren in het verzet.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 25 augustus tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

(Foto: Joeri Kamphuis)

