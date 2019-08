Herman Koetsveld nieuwe dominee Westerkerk Amsterdam

on

De Hengelose dominee Herman Koetsveld wordt de nieuwe dominee van de Westerkerk in Amsterdam. De 60-jarige Koetsveld is sinds 2007 voorganger is van de Waterstaatskerk in Hengelo.

Dat meldt Het Parool.

Koetsveld haalde vorig jaar nog hard uit naar de leiding van de protestantse kerk. De kerkleiding besloot toen om het onderscheid te handhaven tussen homo- en heterohuwelijken. ‘Ik schaam mij voor mijn kerk’, zei Koetsveld over dat besluit.

‘Terwijl n het Nieuwe Testament geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen slaaf en vrije, Griek en Joods, man en vrouw, vul maar aan met homo’s en hetero’s.’

In 2015 kwam Koetsveld als beste predikant uit de bus bij een preekwedstrijd met 130 predikanten uit binnen- en buitenland.

(Bron: Het Parool, RTV Oost; foto: RTV Oost/Ina Brouwer)

