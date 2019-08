Jacht op leden lhbt-organisatie Al-Qaws in Palestijnse gebieden

on

De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft alle bijeenkomsten van de lhbt-belangenorganisatie Al-Qaws verboden. Het verbod kwam nadat de organisatie een bijeenkomst in Nablus voor eind deze maand aankondigde.

Eerder deze maand was er een bijeenkomst van Al-Qaws in Nablus over seksuele en genderdiversiteit in de Palestijnse samenleving. De politie kwam daar enkele dagen na de bijeenkomst achter.

Luay Zreikat, woordvoerder van de PA-politie, noemt in The Jeruzalem Post de activiteiten van lhbt-groeperingen in de door de PA gecontroleerde gebieden ‘schadelijk voor de hogere waarden en idealen van de Palestijnse samenleving’.

Vervolging

Volgens hem staan de activiteiten te ver van ‘religies en Palestijnse tradities en gebruiken, vooral in de stad Nablus.’ Hij beschuldigt niet nader genoemde ‘dubieuze partijen’ van het werken aan ‘het creëren van onenigheid en het schaden van de Palestijnse samenleving.’

De PA-politie zal degenen achter de Al-Qaws achtervolgen en ervoor zorgen dat ze voor de rechter worden gebracht zodra ze zijn gearresteerd, waarschuwde Zreikat. Hij deed verder een beroep op de Palestijnen om bij de politie te melden wie er aan de organisatie verbonden is.

Veroordeling

In een reactie veroordeelt Al-Qaws de politie-dreiging en is vast van plan het werk voort te zetten.

‘Het is heel vreemd dat ze ons ervan beschuldigen een verdachte groepering te zijn die zich inzet om de Palestijnse samenleving te ontwrichten. Al-Qaws is een Palestijnse organisatie die sinds 2001 actief is en educatieve en professionele programma’s uitvoert over seksuele en genderdiversiteit. Wij verwerpen de poging om een ​​sfeer van vervolging en intimidatie te creëren, evenals de dreiging van arrestaties. ‘

Leven niet zeker

Een lid van Al-Qaws zei dat hij en zijn vrienden sinds de aankondiging van de politie honderden bedreigingen en haatberichten hebben ontvangen van Palestijnen, vooral via Facebook. ‘De aanval op ons is ongekend’, zei hij tegen The Jerusalem Post. ‘Ze noemen ons verraders en corrupte mensen en velen roepen op tot onze executie. We zijn ons leven niet zeker.’

