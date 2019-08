‘Homo’s in Guatemala strijden voor hun recht om te bestaan’

on

‘Ze strijden nog steeds voor hun recht om überhaupt te bestaan’. Dat zegt regisseur Jayro Bustamante in een interview in de Volkskrant. Vanaf donderdag is zijn nieuwste film Temblores te zien in een aantal Nederlandse bioscopen.

De film gaat over de veertiger Pablo (Juan Pablo Olyslager), die terugkeert naar zijn huis buiten Guatemala-Stad. Daar wacht een verslagen familie hem gespannen op. Iedereen is in shock: Pablo is verliefd geworden op een andere man en dat gaat tegen alle religieuze waarden van de familie in.

De familie stelt Pablo voor de keuze: of hij laat zich ‘genezen’ door de kerk, of of hij krijgt zijn kinderen nooit meer te zien.

De regisseur woont inmiddels twintig jaar in Parijs, maar zijn geboorteland Guatemala laat hem niet los. Mensen in Guatemala zijn er hartelijk, maar ook discriminerend, zegt Bustamante in het interview: ‘In Guatemala kun je op vijf niveaus worden gediscrimineerd: als je vrouw, homoseksueel, arm, minderjarig of een Maya bent.’

‘Voor mijn research sprak ik 22 homoseksuele mannen uit Guatemala. Ik noem ze nu even voor het gemak Pablo’s. Veel Pablo’s zijn getrouwd met een vrouw om hun reputatie als man hoog te houden, maar het interesseert ze niet of hun vrouw gelukkig is. Eén Pablo vertelde me dat zijn vrouw erg kwaad op hem was toen ze ontdekte dat hij homoseksueel was. Hij sprak over zijn vrouw alsof het haar eigen schuld was. Ik vond het niet meer dan normaal dat ze overstuur was, hij had tegen haar gelogen. Of die Pablo’s nu zelf worden onderdrukt of niet, in mijn ogen mogen ze hun eigen aandeel in de misère van hun vrouw niet ontkennen.’

De film is te zien in onder meer Concordia Enschede en Pathé Zwolle (woensdag 4 september)

Kijk hier voor de recensie van de Volkskrant.

(bron: de Volkskrant; foto: still uit de film)

