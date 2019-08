Platform Keelbos zet strijd tegen afsluiting Leikant voort

on

Stichting Platform Keelbos heeft aangifte gedaan van valsheid in geschrifte tegen de zoon van de voormalige eigenaar van landgoed Zandeind in Goirle. Het bos grenst aan parkeerplaats Leikant langs de A58 en stond bekend als ontmoetingsplek voor mannen.

De gemeente Goirle gaf in 2014 om het bos aan de zijde van de parkeerplaats af te sluiten met een hek. Daartegen maakte de stichting bezwaar. De Commissie voor Bezwaarschriften van de gemeente Goirle vond dat de gemeente onderzoek moest doen naar de duur van de openstelling van het bos. Als het bos langer dan dertig jaar toegankelijk zou zijn, was de afsluiting onrechtmatig.

Volgens de stichting heeft de gemeente bij dat onderzoek gebruikt gemaakt van een verklaring van de zoon van de toenmalige eigenaar van het landgoed, waarin staat dat het bos zou zijn opgesteld in 1991. Uit gegevens verkregen via een WOB-verzoek blijkt dat het bos al sinds 1977 is opengesteld.

Ook stapt Platform Keelbos naar het Europees hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. De stichting stelt geen eerlijk proces te hebben gekregen en dat het besluit het bos af te sluiten discriminerend is.

(Bron: Platform Keelbos)

