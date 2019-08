Meldingen van geweld tijdens Pride-weekeinde Amsterdam

on

Een lesbisch stel heeft aangifte gedaan van mishandeling en een homostel zegt te zijn uitgescholden en bespuugd door een Uber-taxichauffeur.

De incidenten deden zich voor tijdens het weekeinde van de Canal Pride in Amsterdam.

De twee vrouwen liepen zaterdagochtend hand in hand over straat na een Pride-feest en werden door twee jongens op een scooter geïntimideerd en vervolgens geslagen.

Aangifte

In plaats van de politie te bellen of de situatie te melden, besloten Ana en Katya rechtstreeks naar het ziekenhuis te gaan. Aangifte doen, 112 bellen of het inschakelen van een andere vorm van hulp kwam in eerste instantie niet in ze op. Uiteindelijk deden ze toch aangifte.

‘We twijfelden heel erg. Het is ook misschien een LHBTI-gemeenschapsding. We voelen ons niet zeker en leggen de schuld bij onszelf’, zegt Katya tegen AT5. Ana: ‘Ik voelde me ook schuldig. Mensen zeggen: “Je had gewoon door moeten lopen.” Daarom wilde ik niet naar de politie. Maar vrienden hebben ons uiteindelijk overtuigd.’

De politie is een groot onderzoek gestart en bekijken camerabeelden uit de omgeving, in de hoop meer aanwijzingen te kunnen vinden die kunnen leiden naar de daders.

Taxichauffeur

Een homostel zegt zondag te zijn uitgescholden en bespuugd door een Uberchauffeur toen ze van de Pride Amsterdam naar huis wilden. Op de achterbank van de taxi hielden ze elkaars hand vast en gaven ze elkaar een kus.

De chauffeur werd kwaad en begon te schelden. Het stel vroeg de chauffeur om de auto aan de kant te zetten. Bij het uitstappen werd een van de mannen in het gezicht gespuugd.

Direct na het incident zijn de twee naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen, schrijft NH Nieuws. Ook hebben ze een melding gemaakt bij Uber. ‘

