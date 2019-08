Lingeriemerk werkt voor het eerst samen met transmodel

on

Lingeriemerk Victoria’s Secret gaat voor het eerst werken met een transgendermodel in een van zijn campagnes. Het gaat om Valentina Sampaio. Dat meldt de NOS.

Sampaio is geen onbekende transgender in de modewereld. Ze verscheen eerder op de cover van de Franse editie van Vogue, later ook op de Braziliaanse en Duitse edities.

Victoria’s Secret is een aantal keer in opspraak gekomen als het gaat om diversiteit en inclusiviteit in campagnes en shows. De marketingbaas van het merk, Ed Razek, kreeg in november veel kritiek na uitspraken die hij deed over het opnemen van transgenders en plussize-modellen in zijn show.

‘Nee, ik denk niet dat we dat zouden moeten doen. Because the show is a fantasy’, antwoordde hij op een vraag daarover.

Vlak na het interview bood hij op Twitter excuses aan voor zijn opmerking.

Het lingeriemerk kreeg eerder ook kritiek omdat er alleen slanke en vooral witte vrouwen aan de shows meededen.

